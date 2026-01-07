Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
BMW Aktie 324410 / DE0005190003

07.01.2026
07.01.2026 21:51:18

BMW Sector Perform

BMW
87.11 CHF 0.29%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BMW auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 86 Euro belassen. Der Autobauer habe auf einer Messe in Las Vegas das erste Modell der "Neue Klasse" für den US-Markt vorgestellt, schrieb Tom Narayan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Fahrzeug sei zu einem Preis von 60.000 US-Dollar ansprechend. Die Margen des Modells dürften unter den durchschnittlichen von BMW liegen./rob/bek/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 15:32 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 15:32 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BMW AG Sector Perform
Unternehmen:
BMW AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
86.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
93.54 € 		Abst. Kursziel*:
-8.06%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
92.62 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-7.15%
Analyst Name::
Tom Narayan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

