Apple Aktie 908440 / US0378331005

188.23
CHF
-0.05
CHF
-0.03 %
09:00:00
BRXC
17.09.2025 07:51:19

Apple Neutral

Apple
188.23 CHF -0.03%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple auf "Neutral" mit einem Kursziel von 220 US-Dollar belassen. Daten von UBS Evidence Lab aus 30 Weltregionen signalisierten eine gemischte Nachfrage nach der iPhone 17-Baureihe seit Beginn der Vorbestellungen am vergangenen Freitag, schrieb David Vogt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Einführung des dünneren iPhone Air sei eine wesentliche Änderung. Er stelle aber zwei weitere wichtige Unterschiede bei der Markteinführung fest. So sei der US-Preis für das Basismodell bei 799 Dollar geblieben, obwohl die Speicherkapazität nun bei 256 GB (statt 128 GB) beginnt. Zudem biete Apple auf seiner Website jetzt nur noch sieben Modelle an, verglichen mit neun im Vorjahr./rob/edh/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 19:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Apple Inc. Neutral
Unternehmen:
Apple Inc. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 220.00
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
$ 238.15 		Abst. Kursziel*:
-7.62%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
$ 238.14 		Abst. Kursziel aktuell:
-7.62%
Analyst Name::
David Vogt 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

