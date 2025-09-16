Apple Aktie 908440 / US0378331005
Apple Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple auf "Neutral" mit einem Kursziel von 220 US-Dollar belassen. Daten von UBS Evidence Lab aus 30 Weltregionen signalisierten eine gemischte Nachfrage nach der iPhone 17-Baureihe seit Beginn der Vorbestellungen am vergangenen Freitag, schrieb David Vogt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Einführung des dünneren iPhone Air sei eine wesentliche Änderung. Er stelle aber zwei weitere wichtige Unterschiede bei der Markteinführung fest. So sei der US-Preis für das Basismodell bei 799 Dollar geblieben, obwohl die Speicherkapazität nun bei 256 GB (statt 128 GB) beginnt. Zudem biete Apple auf seiner Website jetzt nur noch sieben Modelle an, verglichen mit neun im Vorjahr./rob/edh/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Neutral
Unternehmen:
Apple Inc.
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
$ 220.00
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
$ 238.15
Abst. Kursziel*:
-7.62%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
$ 238.14
Abst. Kursziel aktuell:
-7.62%
Analyst Name::
David Vogt
KGV*:
-
Nachrichten zu Apple Inc.
16.09.25
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones liegt schlussendlich im Minus (finanzen.ch)
16.09.25
|Apple Aktie News: Apple zeigt sich am Dienstagabend freundlich (finanzen.ch)
16.09.25
|Börse New York: Dow Jones schwächelt am Dienstagnachmittag (finanzen.ch)
16.09.25
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zeigt sich zum Start leichter (finanzen.ch)
16.09.25
|UK smartphone maker Nothing raises $200mn to take on Apple and Samsung (Financial Times)
15.09.25
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones schlussendlich im Plus (finanzen.ch)
15.09.25
|Apple-Aktie trotzt Keynote-Kritik: Analysten zeigen sich ernüchtert (finanzen.ch)
Analysen zu Apple Inc.
|07:51
|Apple Neutral
|UBS AG
|16.09.25
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|15.09.25
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
