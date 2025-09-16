ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple auf "Neutral" mit einem Kursziel von 220 US-Dollar belassen. Daten von UBS Evidence Lab aus 30 Weltregionen signalisierten eine gemischte Nachfrage nach der iPhone 17-Baureihe seit Beginn der Vorbestellungen am vergangenen Freitag, schrieb David Vogt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Einführung des dünneren iPhone Air sei eine wesentliche Änderung. Er stelle aber zwei weitere wichtige Unterschiede bei der Markteinführung fest. So sei der US-Preis für das Basismodell bei 799 Dollar geblieben, obwohl die Speicherkapazität nun bei 256 GB (statt 128 GB) beginnt. Zudem biete Apple auf seiner Website jetzt nur noch sieben Modelle an, verglichen mit neun im Vorjahr./rob/edh/zb;