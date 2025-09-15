Apple Aktie 908440 / US0378331005
187.59CHF
1.06CHF
0.57 %
09:00:00
BRXC
15.09.2025 08:01:37
Apple Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Apple anlässlich der Markteinführung der iPhone-17-Modelle auf "Hold" mit einem Kursziel von 205,82 US-Dollar belassen. Das neue iPhone 17 scheine - nicht gerade überraschend - ein echter Kassenschlager in China zu werden, schrieb Edison Lee in einer am Montag vorliegenden Studie. Dagegen scheine die Nachfrage im Rest der Welt, vor allem im US-Heimatmarkt recht schwach zu sein./rob/edh/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2025 / 13:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2025 / 13:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
