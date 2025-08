NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Apple nach Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal von 188,32 auf 190,67 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Wie von ihm erwartet, habe der iPhone-Konzern die Markterwartungen übertroffen, schrieb Edison Lee in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Geschäftsperspektiven blieben aber schwierig einzuschätzen, auch wegen der US-Zollpolitik./rob/mis/edh;