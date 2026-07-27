NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Allianz vor der Berichtssaison der europäischen Versicherer von 400 auf 440 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Wegen geringer Naturkatastrophenschäden erwarte er im Bereich Schaden- und Unfallversicherung starke Resultate, schrieb Ben Cohen in einem am Montag vorliegenden Sektorausblick. Darauf deuteten schon die Eckdaten des Rückversicherers Munich Re hin. Für Branchenvertreter mit bedeutenden Vermögensverwaltungssparten wie die Allianz hätten sich die Kapitalmärkte positiv entwickelt./la/ajx;