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27.07.2026 12:26:42

Allianz Sector Perform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Allianz vor der Berichtssaison der europäischen Versicherer von 400 auf 440 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Wegen geringer Naturkatastrophenschäden erwarte er im Bereich Schaden- und Unfallversicherung starke Resultate, schrieb Ben Cohen in einem am Montag vorliegenden Sektorausblick. Darauf deuteten schon die Eckdaten des Rückversicherers Munich Re hin. Für Branchenvertreter mit bedeutenden Vermögensverwaltungssparten wie die Allianz hätten sich die Kapitalmärkte positiv entwickelt./la/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 00:48 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 00:48 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Allianz Sector Perform
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Allianz 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
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Ben Cohen 		KGV*:
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