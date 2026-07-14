Allianz Aktie 322646 / DE0008404005
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Allianz Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Allianz mit einem Kursziel von 684 Euro auf "Buy" belassen. Die deutsche Rentenreform könnten den hiesigen Versicherern über ihr Lebensversicherungsgeschäft in die Karten spielen, schrieb Michael Huttner am Dienstag. Als Gewinner sieht er hier Allianz und Generali. Es könnten aber auch allgemein börsennotierte Versicherer profitieren dank der zu erwartenden Mittelzuflüsse in den Aktienmarkt./ag/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Allianz Buy
|
Unternehmen:
Allianz
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
684.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
421.30 €
|
Abst. Kursziel*:
62.35%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
419.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
63.05%
|
Analyst Name::
Michael Huttner
|
KGV*:
-
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