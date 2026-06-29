Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’154 -0.1%  SPI 19’931 -0.1%  Dow 51’876 -0.1%  DAX 24’721 0.2%  Euro 0.9225 0.0%  EStoxx50 6’229 0.1%  Gold 4’063 -0.6%  Bitcoin 48’507 0.5%  Dollar 0.8085 -0.2%  Öl 72.4 -0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Implenia-Aktie schwächelt dennoch: Grossauftrag für U-Bahn-Station in Göteborg
Nordex erhält Zuschlag für Windpark in den USA - Aktie dennoch in Rot
BNP Paribas-Aktie schwächer Schweiz interveniert wohl in USA
Sandoz-Aktie steigt: Wichtiger Schritt mit GLP-1-Nachahmern in den USA
Roche-Aktie in Grün: Unternehmen lanciert neue Genomsequenzierungs-Plattform
Suche...
eToro entdecken

Allianz Aktie 322646 / DE0008404005

374.50
CHF
7.90
CHF
2.15 %
09:18:04
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

29.06.2026 07:33:28

Allianz Buy

Allianz
377.44 CHF 0.49%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Allianz nach einer Investorenveranstaltung mit einem Kursziel von 684 Euro auf "Buy" belassen. Die Präsentationen hätten sich vorwiegend auf den deutschen Markt konzentriert, schrieb Michael Huttner am Samstag. Der Experte geht aber davon aus, dass sich die Erkenntnisse über ein beschleunigtes Wachstum auch stark auf die übrigen Geschäftsbereiche des Versicherers übertragen lassen. Die Bewertung der Aktien sei vielversprechend./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.06.2026 / 13:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Allianz Buy
Unternehmen:
Allianz 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
684.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
408.60 € 		Abst. Kursziel*:
67.40%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
409.10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
67.20%
Analyst Name::
Michael Huttner 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse