Allianz Aktie 322646 / DE0008404005
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14.08.2026 17:34:44
Allianz-Aktie: Neutral-Bewertung durch JP Morgan Chase & Co.
Die Ergebnisse der intensiven Überprüfung der Allianz-Aktie durch JP Morgan Chase & Co. liegen vor.
Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Allianz von 430 auf 460 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach den Quartalszahlen des Versicherers habe er seine operativen Ergebnisprognosen für die Jahre bis 2028 erhöht, schrieb Kamran M Hossain in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Das Kurspotenzial sei aber begrenzt.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Allianz-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Um 17:18 Uhr sprang die Allianz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1.0 Prozent auf 442.20 EUR zu. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 4.03 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 215’350 Allianz-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte das Papier um 18.5 Prozent nach oben. Am 12.11.2026 werden die Kennzahlen für Q3 2026 voraussichtlich präsentiert.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 15:27 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 15:28 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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