Allianz Aktie 322646 / DE0008404005
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Allianz Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Allianz mit einem Kursziel von 350 Euro auf "Underweight" belassen. Analyst IAnalyst Ivan Bokhmat zog am Freitagabend ein Fazit zur Berichtssaison der europäischen Versicherer. Die Ertragstrends im Bereich Schaden/Unfall seien im ersten Quartal schwächer gewesen und auch das Lebensversicherungsgeschäft habe unter der Marktvolatilität gelitten, schrieb er. Insgesamt attestiert Bokhmat den Konzernen robuste Gewinne und stabile Bilanzen, aber kaum Ergebnisdynamik bei recht üppigen Bewertungen. Seine Favoriten heißen ASR, AXA, Munich Re und NN./ag/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Allianz Underweight
|
Unternehmen:
Allianz
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
350.00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
391.20 €
|
Abst. Kursziel*:
-10.53%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
390.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-10.46%
|
Analyst Name::
Ivan Bokhmat
|
KGV*:
-
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