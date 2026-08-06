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Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Allianz nach der Telefonkonferenz zu den Halbjahreszahlen mit einem Kursziel von 684 Euro auf "Buy" belassen. Die Prognosen des Versicherers für das Wachstum des operativen Gewinns 2024 bis 2027 und des Gewinns je Aktie im Kerngeschäft in diesem Zeitraum eröffneten entsprechendes Wachstumspotenzial, schrieb Michael Huttner am Freitagnachmittag. Das gelte nicht zuletzt für die im Anlage-Managment erzielten Ergebnisse./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 16:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.