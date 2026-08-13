Allianz Aktie 322646 / DE0008404005
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13.08.2026 14:07:44
Allianz-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. stuft Aktie mit Buy ein
Goldman Sachs Group Inc. hat eine eingehende Prüfung der Allianz-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Allianz von 450 auf 465 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Andrew Baker passte seine Schätzungen am Donnerstag an den Quartalsbericht des Versicherers an. Der Experte setzt nun einen höheren Buchwert (TBV) an.
Zwischen Kursziel und Realität: Die Allianz-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Um 13:51 Uhr wies die Allianz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0.5 Prozent auf 441.20 EUR nach oben. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 5.39 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Bisher wurden via XETRA 131’186 Allianz-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Anteilsschein 18.2 Prozent. Mit der Quartalsbilanzvorlage von Allianz wird am 12.11.2026 gerechnet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 08:40 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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