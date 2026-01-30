Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’168 0.2%  SPI 18’200 0.2%  Dow 49’072 0.1%  DAX 24’427 0.5%  Euro 0.9164 0.1%  EStoxx50 5’920 0.5%  Gold 5’080 -5.6%  Bitcoin 63’310 -2.1%  Dollar 0.7688 0.5%  Öl 69.9 -1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Microsoft951692Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526SAP345952
Top News
Novo Nordisk-Aktie vor den Zahlen: Wird die Bilanz zum Stresstest?
Bitcoin-Treasury-Check: Aktien von Metaplanet und MicroStrategy im Vergleich
ASTA Energy-Aktie mit starkem Börsendebüt - Siemens Energy als Kernaktionär
CSG-Aktie nach IPO-Hype unter Druck: So reagieren Rheinmetall, HENSOLDT, RENK, OHB und TKMS in Woche eins
Barclays Capital beurteilt Allianz-Aktie mit Underweight
Suche...
eToro entdecken

Allianz Aktie 322646 / DE0008404005

337.70
CHF
7.50
CHF
2.27 %
11:13:12
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

30.01.2026 10:22:03

Allianz Underweight

Allianz
339.73 CHF -0.32%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Allianz mit einem Kursziel von 350 Euro auf "Underweight" belassen. Claudia Gaspari ging am Donnerstag in ihrer Branchenanalyse zu europäischen Versichern auf die "Jagd nach Ergebnisdynamik". Aktuell lasse der Sektor sie vermissen, was zum bisher relativ schwachen Kursverlauf 2026 geführt habe. Ab dem zweiten Halbjahr dürfte es nach dem Solvency-II-Review wieder aufregender werden, so die Expertin. Zusätzliche 2 bis 3 Prozent der Marktkapitalisierung könnten dann frei werden für ergebniswirksame Maßnahmen. ASR Nederland rage mit der größten Chance heraus./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 01:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 04:10 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Allianz Underweight
Unternehmen:
Allianz 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
350.00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
371.00 € 		Abst. Kursziel*:
-5.66%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
371.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-5.76%
Analyst Name::
Claudia Gaspari 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Allianz

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?