DAX 40-Wert Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Allianz-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Die Allianz-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Allianz-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 201.65 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in die Allianz-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4.959 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 437.80 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’171.09 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +117.11 Prozent.

Alle Allianz-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 166.89 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch