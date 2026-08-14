Allianz Aktie 322646 / DE0008404005
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Frühe Investition
|
14.08.2026 10:02:28
DAX 40-Wert Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Allianz-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Allianz eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Die Allianz-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Allianz-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 201.65 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in die Allianz-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4.959 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 437.80 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’171.09 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +117.11 Prozent.
Alle Allianz-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 166.89 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Allianz
|
13.08.26
|Allianz-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. stuft Aktie mit Buy ein (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels im Minus (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Schwacher Handel: LUS-DAX letztendlich im Minus (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX notiert letztendlich im Minus (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Handel in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Allianz: Data center boom ushers in a new era of infrastructure risks and opportunities for insurers (EQS Group)
|
11.08.26
|EQS-CMS: Allianz SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)