Allianz Aktie 322646 / DE0008404005
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Allianz Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Allianz von 504 auf 684 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die aktuellen Bewertungen der vier großen europäischen Kompositversicherer Allianz, Axa, Generali und Zurich würden den Verbesserungen in den Geschäftsmodellen und Finanzkennziffern nicht gerecht, schrieb Michael Huttner in einer am Montag vorliegenden Brancheneinschätzung. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis der erwarteten Gewinne für 2028 liege bei rund 12 - angemessen wäre aber ein Wert von 20. Die Allianz bleibt der bevorzugte Wert des Experten. Das höchste Potenzial sieht Huttner aber bei Axa mit Blick auf den Investorentag am 14. September./gl/tih;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Allianz Buy
|
Unternehmen:
Allianz
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
684.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
386.80 €
|
Abst. Kursziel*:
76.84%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
389.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
75.43%
|
Analyst Name::
Michael Huttner
|
KGV*:
-
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