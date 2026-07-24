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Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190

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27.07.2026 13:27:13

Airbus SE Hold

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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Airbus nach einem Besuch der Branchenmesse Farnborough Airshow auf "Hold" mit einem Kursziel von 205 Euro belassen. Die Nachfrage sowohl in der zivilen Luftfahrt als auch im Segment Rüstung sei groß, schrieb George McWhirter in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Zahl der bestellten Flugzeuge sei höher gewesen als 2024. Bei großen Flugzeugmodellen habe der US-Konkurrent Boeing aber etwas besser abgeschnitten. Bei Airbus bessere sich die Lage in puncto Lieferketten./bek/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 16:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Airbus SE Hold
Unternehmen:
Airbus SE 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
205.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
209.65 € 		Abst. Kursziel*:
-2.22%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
209.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-2.10%
Analyst Name::
George McWhirter 		KGV*:
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