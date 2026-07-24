Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
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Airbus SE Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Airbus nach einem Besuch der Branchenmesse Farnborough Airshow auf "Hold" mit einem Kursziel von 205 Euro belassen. Die Nachfrage sowohl in der zivilen Luftfahrt als auch im Segment Rüstung sei groß, schrieb George McWhirter in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Zahl der bestellten Flugzeuge sei höher gewesen als 2024. Bei großen Flugzeugmodellen habe der US-Konkurrent Boeing aber etwas besser abgeschnitten. Bei Airbus bessere sich die Lage in puncto Lieferketten./bek/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Airbus SE Hold
|
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
205.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
209.65 €
|
Abst. Kursziel*:
-2.22%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
209.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2.10%
|
Analyst Name::
George McWhirter
|
KGV*:
-
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