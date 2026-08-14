Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 beendet die Freitagssitzung in der Verlustzone

Der CAC 40 ging nahezu unverändert (minus 0.16 Prozent) bei 8’636.80 Punkten aus dem Handel. Damit sind die enthaltenen Werte 2.525 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0.081 Prozent auf 8’657.59 Punkte an der Kurstafel, nach 8’650.56 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 8’662.10 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8’630.24 Punkten verzeichnete.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der CAC 40 bislang Verluste von 0.846 Prozent. Der CAC 40 lag noch vor einem Monat, am 14.07.2026, bei 8’366.85 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.05.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8’082.27 Punkten. Der CAC 40 lag noch vor einem Jahr, am 14.08.2025, bei 7’870.34 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 5.39 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des CAC 40 steht derzeit bei 8’755.03 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 7’505.27 Zähler.

Welche CAC 40-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 482’519 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 228.706 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der CAC 40-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4.59 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.90 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch