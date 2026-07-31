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Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190

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03.08.2026 11:15:57

Airbus SE Buy

Airbus
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Airbus nach einem Treffen mit Top-Managern des Flugzeugherstellers auf "Buy" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Vorstands- und Finanzchef hätten sich offen zu einem neuen Flugzeugmodell geäußert, das zum Ende des Jahrzehnts auf den Markt kommen könnte, schrieb Ian Douglas-Pennant in einer Studie am Montag. Zuvor aber müssten die Zulieferketten gesichert werden./ck/rob/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 00:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Airbus SE Buy
Unternehmen:
Airbus SE 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
240.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
207.60 € 		Abst. Kursziel*:
15.61%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
208.05 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15.36%
Analyst Name::
Ian Douglas-Pennant 		KGV*:
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