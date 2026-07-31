Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
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Airbus SE Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Airbus nach einem Treffen mit Top-Managern des Flugzeugherstellers auf "Buy" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Vorstands- und Finanzchef hätten sich offen zu einem neuen Flugzeugmodell geäußert, das zum Ende des Jahrzehnts auf den Markt kommen könnte, schrieb Ian Douglas-Pennant in einer Studie am Montag. Zuvor aber müssten die Zulieferketten gesichert werden./ck/rob/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Airbus SE Buy
|
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
240.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
207.60 €
|
Abst. Kursziel*:
15.61%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
208.05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.36%
|
Analyst Name::
Ian Douglas-Pennant
|
KGV*:
-
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