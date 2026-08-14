Pluszeichen in Paris: CAC 40-Börsianer greifen am Mittag zu

Der CAC 40 bewegt sich im Euronext-Handel um 12:08 Uhr um 0.11 Prozent stärker bei 8’660.01 Punkten. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2.525 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0.081 Prozent fester bei 8’657.59 Punkten, nach 8’650.56 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 8’660.75 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 8’630.24 Punkten.

So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der CAC 40 bislang ein Minus von 0.580 Prozent. Vor einem Monat, am 14.07.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 8’366.85 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 14.05.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8’082.27 Punkten auf. Der CAC 40 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 14.08.2025, bei 7’870.34 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 5.67 Prozent. In diesem Jahr erreichte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8’755.03 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7’505.27 Punkten.

Die teuersten CAC 40-Unternehmen

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 292’471 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 228.706 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4.59 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.90 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch