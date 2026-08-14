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Index im Blick 14.08.2026 12:26:16

Aufschläge in Europa: STOXX 50 notiert mittags im Plus

Aufschläge in Europa: STOXX 50 notiert mittags im Plus

Der Handel in Europa verläuft am Freitag in ruhigen Bahnen.

AstraZeneca
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Am Freitag verbucht der STOXX 50 um 12:08 Uhr via STOXX ein Plus in Höhe von 0.04 Prozent auf 5’529.62 Punkte. In den Freitagshandel ging der STOXX 50 0.081 Prozent leichter bei 5’522.87 Punkten, nach 5’527.34 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 5’513.64 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5’531.39 Punkten lag.

So entwickelt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gewann der STOXX 50 bereits um 0.031 Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.07.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5’377.65 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.05.2026, notierte der STOXX 50 bei 5’125.52 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.08.2025, lag der STOXX 50 bei 4’551.58 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 11.55 Prozent zu Buche. 5’572.96 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. Das Jahrestief steht hingegen bei 4’674.85 Punkten.

Tops und Flops im STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit SAP SE (+ 4.60 Prozent auf 183.44 EUR), RELX (+ 3.35 Prozent auf 25.75 GBP), Rheinmetall (+ 2.83 Prozent auf 1’197.60 EUR), Airbus SE (+ 1.22 Prozent auf 215.60 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1.21 Prozent auf 516.60 EUR). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen GSK (-2.18 Prozent auf 18.16 GBP), AstraZeneca (-1.47 Prozent auf 115.36 GBP), Rio Tinto (-1.31 Prozent auf 70.72 GBP), Roche (-1.10 Prozent auf 358.30 CHF) und BAT (-1.03 Prozent auf 42.20 GBP).

Die teuersten Konzerne im STOXX 50

Die HSBC-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 1’886’514 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 603.950 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier wird ein KGV von 6.99 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.47 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com
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