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Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190

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30.07.2026 13:25:06

Airbus SE Outperform

Airbus
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Airbus nach Zahlen von 234 auf 240 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. So weit, so gut, schrieb Douglas S. Harned in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit Blick auf die Resultate des zweiten Quartals. Der Flugzeugbauer habe bei den Auslieferungen aufgeholt und sei nun in der Spur. Wichtig blieben nun Fortschritte bei den Auslieferungen und der Produktionsrate./mis/rob/stw;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 20:55 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Airbus SE Outperform
Unternehmen:
Airbus SE 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
240.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
204.95 € 		Abst. Kursziel*:
17.10%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
203.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17.88%
Analyst Name::
Douglas S. Harned 		KGV*:
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13:25 Airbus Outperform Bernstein Research
12:51 Airbus Outperform RBC Capital Markets
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27.07.26 Airbus Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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