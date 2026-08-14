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CAC 40-Kursverlauf 14.08.2026 15:58:13

Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 am Freitagnachmittag im Minus

Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 am Freitagnachmittag im Minus

Wenig verändert zeigt sich der CAC 40 am Freitag.

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Am Freitag tendiert der CAC 40 um 15:40 Uhr via Euronext 0.04 Prozent schwächer bei 8’647.30 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2.525 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0.081 Prozent höher bei 8’657.59 Punkten in den Handel, nach 8’650.56 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 8’630.24 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 8’662.10 Punkten.

So bewegt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verlor der CAC 40 bereits um 0.725 Prozent. Vor einem Monat, am 14.07.2026, lag der CAC 40-Kurs bei 8’366.85 Punkten. Der CAC 40 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 14.05.2026, bei 8’082.27 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.08.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 7’870.34 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 5.52 Prozent. Bei 8’755.03 Punkten erreichte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 7’505.27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Diese CAC 40-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das grösste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 389’448 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 228.706 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier soll ein KGV von 4.59 zu Buche schlagen. Mit 7.90 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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