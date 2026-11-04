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Ahold Delhaize Aktie 33273088 / NL0011794037

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04.11.2026 12:07:16

Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform

Ahold Delhaize
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ahold Delhaize nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Der Supermarktkonzern habe die Erwartungen deutlich übertroffen, schrieb Richard Trainor am Mittwoch. Dazu habe vor allem das Europageschäft beigetragen. Der Umsatz auf vergleichbarer Basis habe von dem beschleunigten Absatzwachstum sowie von der sehr starken Entwicklung in Belgien profitiert./rob/la/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 07:41 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 07:41 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
38.00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
33.80 € 		Abst. Kursziel*:
12.43%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
33.97 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11.86%
Analyst Name::
Richard Trainor 		KGV*:
-
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