Ahold Delhaize Aktie 33273088 / NL0011794037
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Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ahold Delhaize nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Der Supermarktkonzern habe die Erwartungen deutlich übertroffen, schrieb Richard Trainor am Mittwoch. Dazu habe vor allem das Europageschäft beigetragen. Der Umsatz auf vergleichbarer Basis habe von dem beschleunigten Absatzwachstum sowie von der sehr starken Entwicklung in Belgien profitiert./rob/la/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 07:41 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform
|
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
38.00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
33.80 €
|
Abst. Kursziel*:
12.43%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
33.97 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.86%
|
Analyst Name::
Richard Trainor
|
KGV*:
-
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