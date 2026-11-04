NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ahold Delhaize nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Der Supermarktkonzern habe die Erwartungen deutlich übertroffen, schrieb Richard Trainor am Mittwoch. Dazu habe vor allem das Europageschäft beigetragen. Der Umsatz auf vergleichbarer Basis habe von dem beschleunigten Absatzwachstum sowie von der sehr starken Entwicklung in Belgien profitiert./rob/la/bek;