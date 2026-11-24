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24.11.2026 16:02:24
S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Pfizer-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Investoren, die vor Jahren in Pfizer-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Pfizer-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 25.22 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 39.651 Pfizer-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 23.11.2026 1’086.44 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 27.40 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +8.64 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Pfizer belief sich zuletzt auf 157.16 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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