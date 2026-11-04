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Ahold Delhaize Aktie 33273088 / NL0011794037

30.63
CHF
1.77
CHF
6.13 %
11:43:19
SWX
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04.11.2026 10:09:11

Ahold Delhaize (Ahold) Buy

Ahold Delhaize
30.92 CHF 4.58%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ahold Delhaize nach Zahlen der Supermarktkette zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Die Kennziffern belegten ein schwaches US-Geschäft und Rabatte in Europa, schrieb Frederick Wild in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Einschätzung, auch wenn diese nicht so umfangreich gewesen seien wie erwartet. Die Kürzung der Jahresziele erscheine weniger drastisch als man habe befürchten müssen./rob/bek/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 02:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 02:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Buy
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
40.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
33.47 € 		Abst. Kursziel*:
19.51%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
33.64 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18.91%
Analyst Name::
Frederick Wild 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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15.10.26 Ahold Delhaize Underweight JP Morgan Chase & Co.
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