Ahold Delhaize Aktie 33273088 / NL0011794037
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Ahold Delhaize (Ahold) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ahold Delhaize nach Zahlen der Supermarktkette zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Die Kennziffern belegten ein schwaches US-Geschäft und Rabatte in Europa, schrieb Frederick Wild in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Einschätzung, auch wenn diese nicht so umfangreich gewesen seien wie erwartet. Die Kürzung der Jahresziele erscheine weniger drastisch als man habe befürchten müssen./rob/bek/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 02:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Buy
|
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
40.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
33.47 €
|
Abst. Kursziel*:
19.51%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
33.64 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18.91%
|
Analyst Name::
Frederick Wild
|
KGV*:
-
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|30.58
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