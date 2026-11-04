NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ahold Delhaize nach Zahlen der Supermarktkette zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Die Kennziffern belegten ein schwaches US-Geschäft und Rabatte in Europa, schrieb Frederick Wild in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Einschätzung, auch wenn diese nicht so umfangreich gewesen seien wie erwartet. Die Kürzung der Jahresziele erscheine weniger drastisch als man habe befürchten müssen./rob/bek/edh;