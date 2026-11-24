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24.11.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Wert Oracle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Oracle-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Investoren, die vor Jahren in Oracle-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Vor 3 Jahren wurde das Oracle-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 116.25 USD. Wer vor 3 Jahren 10’000 USD in die Oracle-Aktie investiert hat, hat nun 86.022 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9’778.92 USD, da sich der Wert einer Oracle-Aktie am 23.11.2026 auf 113.68 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 2.21 Prozent verringert.
Jüngst verzeichnete Oracle eine Marktkapitalisierung von 307.91 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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