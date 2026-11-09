NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 37 auf 36 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Richard Chamberlain senkte in seiner am Montag vorliegenden Branchenanalyse seine Schätzungen für den niederländischen Handelskonzern. Er verwies dabei auf die Folgen eines Cyberangriffs, der die zuletzt besser als erwartete Dynamik in Europa mehr als aufzehre./tih/ag;