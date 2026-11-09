Ahold Delhaize Aktie 33273088 / NL0011794037
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09.11.2026 11:24:15
Ahold Delhaize (Ahold) Sector Perform
Ahold Delhaize
31.32 CHF 0.47%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 37 auf 36 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Richard Chamberlain senkte in seiner am Montag vorliegenden Branchenanalyse seine Schätzungen für den niederländischen Handelskonzern. Er verwies dabei auf die Folgen eines Cyberangriffs, der die zuletzt besser als erwartete Dynamik in Europa mehr als aufzehre./tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2026 / 18:26 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Sector Perform
|
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
36.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
34.15 €
|
Abst. Kursziel*:
5.42%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
34.15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5.42%
|
Analyst Name::
Richard Chamberlain
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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