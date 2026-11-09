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Ahold Delhaize Aktie 33273088 / NL0011794037

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09.11.2026 11:24:15

Ahold Delhaize (Ahold) Sector Perform

Ahold Delhaize
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 37 auf 36 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Richard Chamberlain senkte in seiner am Montag vorliegenden Branchenanalyse seine Schätzungen für den niederländischen Handelskonzern. Er verwies dabei auf die Folgen eines Cyberangriffs, der die zuletzt besser als erwartete Dynamik in Europa mehr als aufzehre./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2026 / 18:26 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Sector Perform
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
36.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
34.15 € 		Abst. Kursziel*:
5.42%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
34.15 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5.42%
Analyst Name::
Richard Chamberlain 		KGV*:
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04.11.26 Ahold Delhaize Underweight JP Morgan Chase & Co.
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04.11.26 Ahold Delhaize Underweight JP Morgan Chase & Co.
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