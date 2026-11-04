Ahold Delhaize Aktie 33273088 / NL0011794037
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Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 22,63 Euro belassen. Die Resultate seien den Erwartungen entsprechend ausgefallen, schrieb Borja Olcese in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Einschätzung. Allerdings habe das Management des Handelskonzerns die Zielvorgaben auf breiter Front gekappt. Das dürfte eine grundsätzliche Neubewertung der Aktien zur Folge haben, prognostizierte der Experte./rob/bek/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 07:47 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
|
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
22.63 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
33.47 €
|
Abst. Kursziel*:
-32.39%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
33.53 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-32.51%
|
Analyst Name::
Borja Olcese
|
KGV*:
-
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Aktien in diesem Artikel
|Ahold Delhaize (Ahold)
|30.58
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