NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 22,63 Euro belassen. Die Resultate seien den Erwartungen entsprechend ausgefallen, schrieb Borja Olcese in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Einschätzung. Allerdings habe das Management des Handelskonzerns die Zielvorgaben auf breiter Front gekappt. Das dürfte eine grundsätzliche Neubewertung der Aktien zur Folge haben, prognostizierte der Experte./rob/bek/edh;