Vor 5 Jahren wurden Ahold Delhaize (Ahold)-Anteile an der Börse EAM gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 29.71 EUR. Bei einem 1’000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 33.659 Ahold Delhaize (Ahold)-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 35.74 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’202.96 EUR wert. Damit wäre die Investition 20.30 Prozent mehr wert.

Jüngst verzeichnete Ahold Delhaize (Ahold) eine Marktkapitalisierung von 30.61 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch