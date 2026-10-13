Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’350 1.6%  SPI 20’244 1.4%  Dow 52’146 1.0%  DAX 25’383 0.3%  Euro 0.9281 -0.4%  EStoxx50 6’168 -0.4%  Gold 4’154 1.2%  Bitcoin 68’185 0.5%  Dollar 0.8273 -0.9%  Öl 105.8 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156ABB1222171Rheinmetall345850Novartis1200526Holcim1221405
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Moonshot AI vor dem Börsengang: Chinesisches KI-Startup peilt Hongkong an
So viel wäre ein Investment in USD Coin von vor 1 Jahr heute wert
Wie viel Verlust ein Solana-Investment von vor 1 Jahr eingefahren hätte
Bitcoin könnte laut Ex-BitMEX-Chef Hayes vom möglichen KI-Crash profitieren - Chance für Krypto-Anleger?
Anthropic-IPO: Analyst spricht vom „lächerlichsten Börsengang des Jahres“
Suche...
ETF Sparplan

Ahold Delhaize Aktie 33273088 / NL0011794037

29.34
CHF
0.08
CHF
0.27 %
17:30:00
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

15.10.2026 12:36:06

Ahold Delhaize (Ahold) Underweight

Ahold Delhaize
30.08 CHF 0.29%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize auf "Underweight" mit einem Kursziel von 22,63 Euro belassen. Borja Olcese behielt zudem die Einordnung "Negative Catalyst Watch" für die Aktie der Supermarktkette mit Blick auf die anstehenden Zahlen für das dritte Quartal bei. Die Messlatte für das dritte Jahresviertel liege inzwischen zwar niedriger, aber die Erwartungen an das vierte Quartal stellten das Unternehmen noch immer vor Herausforderungen in Bezug auf die Konsensschätzungen und die eigene Prognose, schrieb der Experte in einem Ausblick am Donnerstag./rob/ajx/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 07:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 07:49 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
22.63 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
32.43 € 		Abst. Kursziel*:
-30.22%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
32.33 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-30.00%
Analyst Name::
Borja Olcese 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Ahold Delhaize (Ahold)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten