Ahold Delhaize Aktie 33273088 / NL0011794037
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Ahold Delhaize (Ahold) Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Ahold Delhaize auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Die Aktien der Einzelhandelsbranche hätten zuletzt von einer Sektorrotation profitiert, schrieb Richard Chamberlain in einer Branchenstudie am Montag. Derweil hätten sich die Perspektiven für die Ausgaben privater Haushalte eingetrübt. Bei solchen Unternehmen, die über Möglichkeiten zur Preisgestaltung verfügen, könnten gleichwohl die Umsätze und die freien Barmittel positiv überraschen. Weniger günstig seien dagegen die Aussichten für die Bruttomargen der Unternehmen./bek/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 00:46 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Sector Perform
|
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
37.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
31.99 €
|
Abst. Kursziel*:
15.66%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
32.09 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.30%
|
Analyst Name::
Richard Chamberlain
|
KGV*:
-
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Aktien in diesem Artikel
|Ahold Delhaize (Ahold)
|28.67
|-2.62%
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