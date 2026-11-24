Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit dem Merck-Papier statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 100.40 USD. Wer vor 1 Jahr 1’000 USD in die Merck-Aktie investiert hat, hat nun 9.960 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 23.11.2026 auf 135.47 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’349.30 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 34.93 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Merck belief sich zuletzt auf 331.74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch