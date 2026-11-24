|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Merck-Investition
|
24.11.2026 16:02:24
Dow Jones 30 Industrial-Wert Merck-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Merck-Investment von vor einem Jahr verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Merck-Investment gewesen.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit dem Merck-Papier statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 100.40 USD. Wer vor 1 Jahr 1’000 USD in die Merck-Aktie investiert hat, hat nun 9.960 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 23.11.2026 auf 135.47 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’349.30 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 34.93 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Merck belief sich zuletzt auf 331.74 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Dormakaba - Sicherheit mal anders
An der Börse dreht sich derzeit vieles um Cybersecurity. Doch auch der Schutz von Gebäuden und der kontrollierte Zugang zur realen Welt gewinnen an Bedeutung. Dormakaba profitiert von diesem Trend und möchte nach Jahren des Umbaus nun stärker wachsen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Merck Co.
|
16:00
|Zuversicht in New York: Dow Jones liegt zum Start im Plus (finanzen.ch)
|
23.11.26
|Merck Aktie News: Merck am Abend fester (finanzen.ch)
|
23.11.26
|Merck Aktie News: Merck macht am Montagnachmittag Boden gut (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones liegt im Minus (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones verbucht Verluste (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Börse New York: Dow Jones zeigt sich zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Mittwochshandel in New York: Dow Jones verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.ch)
|
18.11.26
|NYSE-Handel So performt der Dow Jones am Mittwochmittag (finanzen.ch)
Analysen zu Merck Co.
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDoch kein Aufatmen nach NVIDIA-Wende: Dow fester -- SMI im Plus -- DAX erhält Dämpfer – Nikkei mit kräftigen Gewinnen bei durchwachsenem Asien-Handel
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Dienstag leicht nach oben. Der DAX zeigt sich unterdessen tiefer. Der Dow tendiert im Dienstagshandel aufwärts. In Fernost sind uneinheitliche Entwicklungen zu sehen.