Ahold Delhaize Aktie 33273088 / NL0011794037
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Ahold Delhaize (Ahold) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Ahold Delhaize vor Zahlen zum dritten Quartal von 43 auf 40 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der US-Markt dürfte sich als schwierig erwiesen haben, schrieb Frederick Wild in einem Ausblick am Donnerstag. Für die Käufer am Markt dürfte das aber kein Schock sein angesichts deren pessimistischer Haltung zum Lebensmittelhandel./rob/bek/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 07:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Buy
|
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
40.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
32.15 €
|
Abst. Kursziel*:
24.42%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
32.15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24.42%
|
Analyst Name::
Frederick Wild
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ahold Delhaize (Ahold)
Analysen zu Ahold Delhaize (Ahold)
|14:27
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Ahold Delhaize Neutral
|UBS AG
|05.10.26
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|02.10.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:27
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Ahold Delhaize Neutral
|UBS AG
|05.10.26
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|02.10.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:27
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.26
|Ahold Delhaize Neutral
|UBS AG
|05.10.26
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|09.09.26
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.26
|Ahold Delhaize Equal Weight
|Barclays Capital
|06.08.26
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Ahold Delhaize (Ahold)
|29.77
|0.85%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:27
|
Jefferies & Company Inc.
Ahold Delhaize Buy
|14:19
|
Bernstein Research
Carrefour Market-Perform
|11:47
|
UBS AG
Rio Tinto Neutral
|11:46
|
UBS AG
AB InBev Buy
|11:37
|
UBS AG
Diageo Neutral
|11:33
|
Jefferies & Company Inc.
L'Oréal Hold
|11:28
|
UBS AG
Enel Buy