Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’732 -0.6%  SPI 19’450 -0.5%  Dow 50’996 -0.4%  DAX 24’951 -0.6%  Euro 0.9330 0.0%  EStoxx50 6’149 -0.5%  Gold 4’123 0.3%  Bitcoin 68’824 -0.8%  Dollar 0.8338 0.1%  Öl 104.2 3.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Holcim1221405Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
MCH-Aktie tiefer: 70 Prozent der Ausstellerplätze für Basilia 2027 bereits vergeben
Frisches Finanzpolster für Rheinmetall: Kreditlinie verdoppelt - Aktie gibt nach
Krypto-Markt im Fokus: Ex-Banker sieht in Chinas Strategie den Superzyklus-Auslöser
Airbus erhält Festauftrag für A350 und A321neo - Aktie im Minus
Bitcoin-Rally stockt: Wichtige Kaufmauer bei 81'000 Dollar im Blick
Suche...

Ahold Delhaize Aktie 33273088 / NL0011794037

29.78
CHF
0.26
CHF
0.88 %
15:15:50
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

08.10.2026 14:27:02

Ahold Delhaize (Ahold) Buy

Ahold Delhaize
29.95 CHF 0.82%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Ahold Delhaize vor Zahlen zum dritten Quartal von 43 auf 40 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der US-Markt dürfte sich als schwierig erwiesen haben, schrieb Frederick Wild in einem Ausblick am Donnerstag. Für die Käufer am Markt dürfte das aber kein Schock sein angesichts deren pessimistischer Haltung zum Lebensmittelhandel./rob/bek/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 15:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 07:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Buy
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
40.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
32.15 € 		Abst. Kursziel*:
24.42%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
32.15 € 		Abst. Kursziel aktuell:
24.42%
Analyst Name::
Frederick Wild 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Ahold Delhaize (Ahold)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Ahold Delhaize (Ahold)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
14:27 Ahold Delhaize Buy Jefferies & Company Inc.
07.10.26 Ahold Delhaize Neutral UBS AG
05.10.26 Ahold Delhaize Market-Perform Bernstein Research
02.10.26 Ahold Delhaize Underweight JP Morgan Chase & Co.
17.09.26 Ahold Delhaize Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen