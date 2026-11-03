EURO STOXX 50-Titel Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Ahold Delhaize (Ahold)-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand via Börse EAM Handel mit der Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 35.34 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in die Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 282.965 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 02.11.2026 auf 32.03 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9’063.38 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 9.37 Prozent verringert.

Ahold Delhaize (Ahold) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 28.09 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch