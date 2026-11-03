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03.11.2026 10:02:17
EURO STOXX 50-Titel Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Ahold Delhaize (Ahold)-Investition von vor einem Jahr eingebracht
So viel hätten Anleger mit einem frühen Ahold Delhaize (Ahold)-Investment verlieren können.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse EAM Handel mit der Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 35.34 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in die Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 282.965 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 02.11.2026 auf 32.03 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9’063.38 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 9.37 Prozent verringert.
Ahold Delhaize (Ahold) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 28.09 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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