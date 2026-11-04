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Ahold Delhaize Aktie 33273088 / NL0011794037

30.63
CHF
1.77
CHF
6.13 %
11:43:19
SWX
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04.11.2026 10:15:23

Ahold Delhaize (Ahold) Sector Perform

Ahold Delhaize
30.92 CHF 4.58%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Ahold Delhaize nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Dank einer starken Entwicklung auf den europäischen Absatzmärkten habe der Handelskonzern besser abgeschnitten als erwartet, schrieb Manjari Dhar in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Einschätzung. Wegen der Auswirkungen einer Cyber-Attacke habe das Unternehmen allerdings die Jahresprognose gesenkt./rob/bek/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 02:06 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 02:06 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Sector Perform
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
37.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
33.47 € 		Abst. Kursziel*:
10.55%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
33.64 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9.99%
Analyst Name::
Manjari Dhar 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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