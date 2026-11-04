Ahold Delhaize Aktie 33273088 / NL0011794037
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Ahold Delhaize (Ahold) Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Ahold Delhaize nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Dank einer starken Entwicklung auf den europäischen Absatzmärkten habe der Handelskonzern besser abgeschnitten als erwartet, schrieb Manjari Dhar in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Einschätzung. Wegen der Auswirkungen einer Cyber-Attacke habe das Unternehmen allerdings die Jahresprognose gesenkt./rob/bek/la;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 02:06 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Sector Perform
|
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
37.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
33.47 €
|
Abst. Kursziel*:
10.55%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
33.64 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.99%
|
Analyst Name::
Manjari Dhar
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ahold Delhaize (Ahold)
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|15.10.26
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|10:15
|Ahold Delhaize Sector Perform
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|10:09
|Ahold Delhaize Buy
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|02.11.26
|Ahold Delhaize Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.10.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Ahold Delhaize Underweight
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|10:09
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
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|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:15
|Ahold Delhaize Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|Ahold Delhaize Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.10.26
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|12.10.26
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|12.10.26
|Ahold Delhaize Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Ahold Delhaize (Ahold)
|30.58
|5.96%
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|10:54
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|10:52
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Scout24 Overweight
|10:46
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