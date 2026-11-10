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10.11.2026 10:02:07
EURO STOXX 50-Papier Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ahold Delhaize (Ahold)-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Ahold Delhaize (Ahold)-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Am 10.11.2023 wurde das Ahold Delhaize (Ahold)-Papier an der Börse EAM gehandelt. Zum Handelsende stand das Ahold Delhaize (Ahold)-Papier an diesem Tag bei 26.75 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Ahold Delhaize (Ahold)-Papier investiert hätte, befänden sich nun 3.738 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 09.11.2026 auf 34.19 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 127.81 EUR wert. Aus 100 EUR wurden somit 127.81 EUR, was einer positiven Performance von 27.81 Prozent entspricht.
Am Markt war Ahold Delhaize (Ahold) jüngst 29.35 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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