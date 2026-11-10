EURO STOXX 50-Papier Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ahold Delhaize (Ahold)-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 10.11.2023 wurde das Ahold Delhaize (Ahold)-Papier an der Börse EAM gehandelt. Zum Handelsende stand das Ahold Delhaize (Ahold)-Papier an diesem Tag bei 26.75 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Ahold Delhaize (Ahold)-Papier investiert hätte, befänden sich nun 3.738 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 09.11.2026 auf 34.19 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 127.81 EUR wert. Aus 100 EUR wurden somit 127.81 EUR, was einer positiven Performance von 27.81 Prozent entspricht.

Am Markt war Ahold Delhaize (Ahold) jüngst 29.35 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch