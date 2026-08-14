ATX-Wert BAWAG-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BAWAG von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der BAWAG-Aktie via Börse Wien ausgeführt. Zur Schlussglocke war das BAWAG-Papier an diesem Tag 43.14 EUR wert. Bei einem Investment von 1’000 EUR in das BAWAG-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 23.180 BAWAG-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 180.70 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4’188.69 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 318.87 Prozent angewachsen.

BAWAG wurde am Markt mit 13.96 Mrd. Euro bewertet. Am 25.10.2017 wurden BAWAG-Anteile zum ersten Mal an der Börse Wien gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der BAWAG-Aktie bei 47.30 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch