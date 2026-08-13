XETRA-Handel: DAX am Nachmittag freundlich

Am Donnerstag erhöht sich der DAX um 15:40 Uhr via XETRA um 0.24 Prozent auf 26’395.48 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2.199 Bio. Euro wert. In den Handel ging der DAX 0.404 Prozent höher bei 26’437.35 Punkten, nach 26’331.07 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 26’374.60 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 26’489.78 Punkten.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche stieg der DAX bereits um 0.133 Prozent. Der DAX stand vor einem Monat, am 13.07.2026, bei 25’114.25 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.05.2026, wies der DAX einen Stand von 24’136.81 Punkten auf. Der DAX notierte noch vor einem Jahr, am 13.08.2025, bei 24’185.59 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7.56 Prozent aufwärts. Der DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26’573.50 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21’863.81 Punkten.

Tops und Flops im DAX aktuell

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell RWE (+ 1.70 Prozent auf 58.60 EUR), Commerzbank (+ 1.57 Prozent auf 40.00 EUR), QIAGEN (+ 1.35 Prozent auf 37.54 EUR), Deutsche Telekom (+ 1.14 Prozent auf 28.47 EUR) und Siemens (+ 0.89 Prozent auf 284.45 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil BASF (-2.11 Prozent auf 50.19 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1.65 Prozent auf 72.64 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1.22 Prozent auf 45.62 EUR), Symrise (-0.91 Prozent auf 88.84 EUR) und EON SE (-0.90 Prozent auf 18.26 EUR).

Die teuersten Unternehmen im DAX

Im DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2’144’564 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX hat die Siemens-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 213.625 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.38 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch