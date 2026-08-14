So entwickeln sich Ölpreis, Goldpreis & Co. am Vormittag am Rohstoffmarkt

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Der Goldpreis gab um 10:10 Uhr um -0,12 Prozent auf 4.345,98 US-Dollar ab, nachdem der Preis am Vortag bei 4.351,36 US-Dollar gelegen hatte.

Indes gewinnt der Silberpreis hinzu. Für den Silberpreis geht es nach 64,48 US-Dollar am Vortag auf 64,66 US-Dollar nach oben (+0,28Prozent).

Inzwischen steigt der Platinpreis um 0,17 Prozent auf 1.730,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Platinpreis bei 1.727,00 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Palladiumpreis um -1,21 Prozent auf 1.309,00 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 1.325,00 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Ölpreis (Brent) Zugewinne in Höhe von 1,63 Prozent auf 88,49 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (Brent) bei 87,07 US-Dollar.

Derweil geht es für den Ölpreis (WTI) bergauf. Der Ölpreis (WTI) steigt 1,92 Prozent auf 82,81 US-Dollar, nach 81,25 US-Dollar am Vortag.

Inzwischen fällt der Haferpreis um -0,08 Prozent auf 3,16 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Haferpreis bei 3,17 US-Dollar.

Zudem steigt der Maispreis. Um 1,23 Prozent verstärkt sich der Maispreis um 10:00 Uhr auf 4,54 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 4,48 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenpreis Zugewinne in Höhe von 0,68 Prozent auf 11,76 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenpreis bei 11,68 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Sojabohnenmehlpreis um -1,77 Prozent auf 304,40 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenmehlpreis bei 309,90 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Sojabohnenölpreis um 0,61 Prozent auf 0,69 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenölpreis bei 0,69 US-Dollar.

Nach 0,17 US-Dollar am Vortag ist der Zuckerpreis am Freitagvormittag um -0,30 Prozent auf 0,17 US-Dollar gesunken.

In der Zwischenzeit geht es für den Heizölpreis nordwärts. Um 10:10 Uhr steht ein Plus von 0,47 Prozent auf 112,80 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Heizölpreis-Kurs noch bei 112,27 US-Dollar.

Derweil notiert der Kohlepreis bei 122,25 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (122,00 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,20 Prozent.

Redaktion finanzen.ch