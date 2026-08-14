init innovation in traffic systems Aktie 1265285 / DE0005759807
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init innovation in traffic systems SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Init Innovation mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Der starke Jahresstart habe sich im zweiten Quartal fortgesetzt, schrieb Christian Cohrs am Freitag. Insgesamt sieht er die Entwicklung des Digitalisierungsspezialisten für Busse und Bahnen im ersten Halbjahr aus finanzieller und operativer Sicht positiv und hält die Aktien für attraktiv bewertet./edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: init innovation in traffic systems SE Buy
|
Unternehmen:
init innovation in traffic systems SE
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
60.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
45.00 €
|
Abst. Kursziel*:
33.33%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
45.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
31.87%
|
Analyst Name::
Christian Cohrs
|
KGV*:
-
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04.08.26
|EQS-AFR: init innovation in traffic systems SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG (EQS Group)
Analysen zu init innovation in traffic systems SE
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