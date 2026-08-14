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init innovation in traffic systems Aktie 1265285 / DE0005759807

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14.08.2026 08:32:38

init innovation in traffic systems SE Buy

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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Init Innovation mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Der starke Jahresstart habe sich im zweiten Quartal fortgesetzt, schrieb Christian Cohrs am Freitag. Insgesamt sieht er die Entwicklung des Digitalisierungsspezialisten für Busse und Bahnen im ersten Halbjahr aus finanzieller und operativer Sicht positiv und hält die Aktien für attraktiv bewertet./edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 08:00 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: init innovation in traffic systems SE Buy
Unternehmen:
init innovation in traffic systems SE 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
60.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
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33.33%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
45.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
31.87%
Analyst Name::
Christian Cohrs 		KGV*:
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