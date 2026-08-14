Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’422 -0.4%  SPI 20’335 -0.4%  Dow 53’840 0.1%  DAX 26’453 0.6%  Euro 0.9398 0.2%  EStoxx50 6’555 0.1%  Gold 4’345 -0.1%  Bitcoin 51’031 -1.1%  Dollar 0.8134 -0.1%  Öl 88.5 1.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Aktie klettert: Talanx erwartet 2026 noch mehr Gewinn
VZ-Aktie springt an: VZ Gruppe steigert Gewinn im ersten Halbjahr erneut deutlich
So entwickeln sich Ölpreis, Goldpreis & Co. am Vormittag am Rohstoffmarkt
Bill Ackman zieht sich zurück: Hertz-Aktie stürzt ab
Grosse Käufer treiben Hoffnung: Ethereum vor möglicher Bodenbildung
Suche...
Plus500 Depot

Vestas Wind Systems A-S Aktie 111042507 / DK0061539921

26.13
CHF
0.42
CHF
1.63 %
10:27:54
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

14.08.2026 08:48:45

Vestas Wind Systems A-S Hold

Vestas Wind Systems A-S
26.13 CHF 1.63%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Vestas nach Zahlen zum zweiten Quartal von 200 auf 215 dänischen Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. John Kim wertete die Resultate in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung als deutlich positiv für den Windanlagenbauer. Vor allem dank der gut gelaufenen Geschäfte mit dem Verkauf, der Entwicklung, der Herstellung und der Installation von Onshore- und Offshore-Windkraftanlagen hätten die Resultate die Erwartungen klar übertroffen./rob/la/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 07:58 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Hold
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
215.00 DKK
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
28.06 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
208.00 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Han Joon Kim 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Vestas Wind Systems A-S

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Vestas Wind Systems A-S

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
09:24 Vestas Wind Systems A-S Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:21 Vestas Wind Systems A-S Outperform RBC Capital Markets
08:48 Vestas Wind Systems A-S Hold Deutsche Bank AG
13.08.26 Vestas Wind Systems A-S Hold Deutsche Bank AG
13.08.26 Vestas Wind Systems A-S Underweight Barclays Capital
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen