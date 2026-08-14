Vestas Wind Systems A-S Aktie 111042507 / DK0061539921
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Vestas Wind Systems A-S Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Vestas nach Zahlen zum zweiten Quartal von 200 auf 215 dänischen Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. John Kim wertete die Resultate in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung als deutlich positiv für den Windanlagenbauer. Vor allem dank der gut gelaufenen Geschäfte mit dem Verkauf, der Entwicklung, der Herstellung und der Installation von Onshore- und Offshore-Windkraftanlagen hätten die Resultate die Erwartungen klar übertroffen./rob/la/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Hold
|
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
215.00 DKK
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
28.06 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
208.00 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Han Joon Kim
|
KGV*:
-
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