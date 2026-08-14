adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
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14.08.2026 09:29:00
adidas Aktie News: adidas steigt am Vormittag
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von adidas. Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 160,10 EUR.
Um 09:28 Uhr ging es für das adidas-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 160,10 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 26'469 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 160,45 EUR markierte die adidas-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 159,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 16'102 adidas-Aktien.
Am 22.10.2025 markierte das Papier bei 196,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die adidas-Aktie somit 18,48 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 129,95 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,83 Prozent.
Für adidas-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,62 EUR ausgeschüttet werden. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte adidas am 30.07.2026. adidas hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,02 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,07 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6.74 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte adidas einen Umsatz von 5.95 Mrd. EUR eingefahren.
adidas wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 10.11.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 9,41 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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