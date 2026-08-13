thyssenkrupp Aktie 412006 / DE0007500001
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thyssenkrupp Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 12,80 auf 15,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Dominic O'Kane passte seine Schätzungen am Donnerstagabend an den Quartalsbericht der Essener an. In der Frage-Antwort-Runde habe das Management eine Abspaltung von Steel Europe vergleichbar mit TKMS und Accelis signalisiert. Es mache sich Hoffnung breit, dass sie auf dem Kapitalmarkttag der Stahlsparte im September angekündigt werde./rob/ag/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: thyssenkrupp AG Neutral
|
Unternehmen:
thyssenkrupp AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
15.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
13.83 €
|
Abst. Kursziel*:
8.46%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
13.76 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.01%
|
Analyst Name::
Dominic O'Kane
|
KGV*:
-
Nachrichten zu thyssenkrupp AG
|
09:28
|Gewinne in Frankfurt: MDAX zum Start des Freitagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
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13.08.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX schliesst mit Verlusten (finanzen.ch)
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13.08.26
|MDAX-Handel aktuell: Das macht der MDAX am Donnerstagnachmittag (finanzen.ch)
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13.08.26
|Trotz Niedrigwassers: Thyssenkrupp hält Produktion am Laufen (AWP)
|
13.08.26
|Börsianer in Frankfurt warten auf Impulse: MDAX mittags wenig verändert (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Trotz Niedrigwasser: Thyssenkrupp hält Produktion am Laufen (AWP)
|
13.08.26
|Thyssenkrupp verbessert Ergebnisse - Treibt Umbau voran (AWP)
|
13.08.26
|MDAX aktuell: MDAX zeigt sich zum Start leichter (finanzen.ch)
Analysen zu thyssenkrupp AG
|09:17
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|10.07.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:17
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|10.07.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.05.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.05.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|12.05.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|17.04.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|23.02.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|12.02.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|09:17
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.06.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.05.26
|thyssenkrupp Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|thyssenkrupp AG
|12.94
|5.08%
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