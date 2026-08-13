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thyssenkrupp Aktie 412006 / DE0007500001

12.91
CHF
0.59
CHF
4.79 %
10:11:44
SWX
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14.08.2026 09:17:14

thyssenkrupp Neutral

thyssenkrupp
12.97 CHF 3.50%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 12,80 auf 15,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Dominic O'Kane passte seine Schätzungen am Donnerstagabend an den Quartalsbericht der Essener an. In der Frage-Antwort-Runde habe das Management eine Abspaltung von Steel Europe vergleichbar mit TKMS und Accelis signalisiert. Es mache sich Hoffnung breit, dass sie auf dem Kapitalmarkttag der Stahlsparte im September angekündigt werde./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 21:54 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf thyssenkrupp

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender thyssenkrupp-Kurs >5
Fallender thyssenkrupp-Kurs >5
Zusammenfassung: thyssenkrupp AG Neutral
Unternehmen:
thyssenkrupp AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
15.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
13.83 € 		Abst. Kursziel*:
8.46%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
13.76 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9.01%
Analyst Name::
Dominic O'Kane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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13.08.26 thyssenkrupp Buy Jefferies & Company Inc.
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