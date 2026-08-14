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Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Init Innovation mit einem Kursziel von 67,50 Euro auf "Buy" belassen. Das Wachstum des Digitalisierungsspezialisten für Busse und Bahnen habe sich im zweiten Quartal im Vergleich zum ersten Jahresviertel beschleunigt, schrieb Robert-Jan van der Horst am Freitag. Das operative Ergebnis (Ebit) habe jedoch seine Prognose verfehlt./edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 05:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.