SFC Energy Aktie 2508489 / DE0007568578
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SFC Energy Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für SFC Energy nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 29 Euro auf "Buy" belassen. Der Brennstoffzellenspezialist habe in puncto Profitabilität positiv überrascht, betonte Malte Schaumann in seiner ersten Einschätzung am Freitag. Insgesamt untermauerten die starken Resultate und die etwas zuversichtlichere Prognose für 2026 die Erwartungen hinsichtlich einer hohen Rentabilität im laufenden Geschäftsjahr./rob/la/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SFC Energy AG Buy
|
Unternehmen:
SFC Energy AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
29.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
20.50 €
|
Abst. Kursziel*:
41.46%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
20.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
38.76%
|
Analyst Name::
Malte Schaumann
|
KGV*:
-
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