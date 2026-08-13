adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
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13.08.2026 16:29:00
adidas Aktie News: adidas am Donnerstagnachmittag im Aufwind
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von adidas. Zuletzt konnte die Aktie von adidas zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 158,85 EUR.
Um 16:28 Uhr ging es für das adidas-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 158,85 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 26'383 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die adidas-Aktie bei 160,70 EUR. Bei 160,35 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 290'434 adidas-Aktien den Besitzer.
Am 22.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 196,40 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,64 Prozent. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 129,95 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 22,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 2,80 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,62 EUR je adidas-Aktie. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte adidas am 30.07.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,02 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,07 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 6.74 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 13,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5.95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Am 29.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von adidas veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 10.11.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 9,41 EUR je Aktie in den adidas-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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