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13.08.2026 12:29:00

adidas Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von adidas

adidas Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von adidas

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 157,95 EUR.

adidas
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Um 12:28 Uhr ging es für die adidas-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 157,95 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 26'469 Punkten liegt. Bei 157,05 EUR markierte die adidas-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 160,35 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 171'558 adidas-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 196,40 EUR erreichte der Titel am 22.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 24,34 Prozent über dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 129,95 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die adidas-Aktie mit einem Verlust von 17,73 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,62 EUR. Im Vorjahr erhielten adidas-Aktionäre 2,80 EUR je Wertpapier. adidas liess sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,02 EUR gegenüber 2,07 EUR im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat adidas in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,29 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6.74 Mrd. EUR im Vergleich zu 5.95 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 29.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 10.11.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 9,41 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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