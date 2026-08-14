ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215
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14.08.2026 10:02:28
EURO STOXX 50-Wert ASML NV-Aktie: So viel hätte eine Investition in ASML NV von vor 5 Jahren abgeworfen
Investoren, die vor Jahren in ASML NV-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren wurden ASML NV-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse EAM gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 665.60 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in die ASML NV-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1.502 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 13.08.2026 auf 1’609.40 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’417.97 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 141.80 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von ASML NV bezifferte sich zuletzt auf 603.95 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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