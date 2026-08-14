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14.08.2026 08:48:18

grenke Buy

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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Grenke von 28 auf 23 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Zahlen des IT-Leasinganbieters zum zweiten Quartal hätten seine Erwartungen verfehlt, schrieb Marius Fuhrberg am Donnerstag. Der Experte schraubte deshalb seine Prognosen für die Jahre 2026 bis 2028 nach unten./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 16:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: grenke AG Buy
Unternehmen:
grenke AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
23.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
11.00 € 		Abst. Kursziel*:
109.09%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
11.10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
107.21%
Analyst Name::
Marius Fuhrberg 		KGV*:
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08:48 grenke Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.26 grenke Kaufen DZ BANK
02.07.26 grenke Buy Warburg Research
18.05.26 grenke Kaufen DZ BANK
15.05.26 grenke Buy Warburg Research
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