grenke Aktie 28741392 / DE000A161N30
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14.08.2026 08:48:18
grenke Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Grenke von 28 auf 23 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Zahlen des IT-Leasinganbieters zum zweiten Quartal hätten seine Erwartungen verfehlt, schrieb Marius Fuhrberg am Donnerstag. Der Experte schraubte deshalb seine Prognosen für die Jahre 2026 bis 2028 nach unten./rob/edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 16:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: grenke AG Buy
|
Unternehmen:
grenke AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
23.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
11.00 €
|
Abst. Kursziel*:
109.09%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
11.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
107.21%
|
Analyst Name::
Marius Fuhrberg
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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