Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 am Mittag leichter

Um 12:09 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0.10 Prozent tiefer bei 4’478.29 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0.141 Prozent fester bei 4’489.10 Punkten, nach 4’482.77 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4’477.82 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4’494.69 Zählern.

STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, den Stand von 4’519.43 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.05.2025, lag der STOXX 50-Kurs bei 4’517.26 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.08.2024, stand der STOXX 50 bei 4’344.22 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 gewann der Index bereits um 3.21 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 4’826.72 Punkten. 3’921.71 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Rio Tinto (+ 1.58 Prozent auf 46.60 GBP), Enel (+ 1.14 Prozent auf 7.89 EUR), Novartis (+ 0.86 Prozent auf 96.85 CHF), Intesa Sanpaolo (+ 0.77 Prozent auf 5.36 EUR) und Zurich Insurance (+ 0.77 Prozent auf 575.60 CHF). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil SAP SE (-4.25 Prozent auf 238.75 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1.34 Prozent auf 559.40 EUR), BASF (-1.01 Prozent auf 44.30 EUR), London Stock Exchange (LSE) (-0.97 Prozent auf 98.06 GBP) und UBS (-0.81 Prozent auf 31.65 CHF).

Die teuersten Konzerne im STOXX 50

Im STOXX 50 weist die HSBC-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 2’863’523 Aktien gehandelt. Mit 290.393 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im STOXX 50 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Fokus

Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 8.02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die Intesa Sanpaolo-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7.04 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch