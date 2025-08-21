Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’286 0.4%  SPI 17’056 0.4%  Dow 45’112 0.7%  DAX 24’305 0.1%  Euro 0.9382 -0.1%  EStoxx50 5’479 0.3%  Gold 3’333 -0.2%  Bitcoin 90’560 -0.4%  Dollar 0.8084 0.0%  Öl 67.7 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
KI-Gigant NVIDIA: Diese Aktien befinden sich im Portfolio
Novo Nordisk-Aktie erholt sich nach Personalstopp und Entlassungsgerüchten
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Börsengang von SMG: IPO könnte im September stattfinden
Citi-Bewertung gibt Rückenwind: Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT im Plus
Suche...
200.- Saxo-Deal

Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267

103.18
CHF
0.32
CHF
0.31 %
15:33:21
SWX
Kaufen Verkaufen
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

22.08.2025 14:37:53

Novartis Neutral

Novartis
102.84 CHF -0.04%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novartis auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 Franken belassen. Nach Patent-Ablauf für Entresto zur Behandlung von Herzinsuffizienz im Juli 2025 seien mehrere Generika auf den Markt gekommen, schrieb Matthew Weston in einer am Freitag vorliegenden Studie. Angesichts der raschen Markteinführung von Nachahmer-Medikamenten könnte seine Prognose für den Entresto-Wertverlust im dritten Quartal zu konservativ sein./rob/edh/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.08.2025 / 11:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novartis AG Neutral
Unternehmen:
Novartis AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
95.00 CHF
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
102.86 CHF 		Abst. Kursziel*:
-7.64%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
102.84 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-7.62%
Analyst Name::
Matthew Weston 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Novartis AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?