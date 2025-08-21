|Kurse + Charts + Realtime
Novartis Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novartis auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 Franken belassen. Nach Patent-Ablauf für Entresto zur Behandlung von Herzinsuffizienz im Juli 2025 seien mehrere Generika auf den Markt gekommen, schrieb Matthew Weston in einer am Freitag vorliegenden Studie. Angesichts der raschen Markteinführung von Nachahmer-Medikamenten könnte seine Prognose für den Entresto-Wertverlust im dritten Quartal zu konservativ sein./rob/edh/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Novartis AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
95.00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
102.86 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-7.64%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
102.84 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7.62%
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
